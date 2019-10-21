Экономика
Газета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правдавчера в 08:30
Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза
ТАСС21 октября в 09:34
Эксперт о росте числа россиян-миллиардеров: «Все закончится кризисом»
Московский Комсомолец21 октября в 13:25
Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России
РИА Новости21 октября в 07:29
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Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Армия и оружие
Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией
Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru вчера в 13:09
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Политика
Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции
Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Два человека задержаны после перестрелки в Ростовской области
Сотрудники полиции задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
REGNUM 03:38
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
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Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Общество
Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон
Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
Известия вчера в 21:37
Гаджеты
Samsung готовит нас к анонсу новой платформы
Компания Samsung начала дразнить общественность скорым анонсом новой однкористальной системы семейства Samsung Exynos.
iXBT.com 00:40
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Вести.Ru 03:55
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Политика
Назван объем экспорта российского вооружения в страны Африки
По словам главы службы Дмитрия Шугаева, объем экспорта вооружений России в страны Африки находится на уровне 30–40% от всего экспорта российского оружия.
iReactor вчера в 12:11
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Политика
Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
РЕН ТВ 04:10
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
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В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»
Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
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Шоу-бизнес
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Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
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Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 21 октября в 02:00
Общество
Появление Меган Маркл произвело фурор на Всемирном саммите молодёжи
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после разразившегося скандала, связанного с выходом документального фильма ITV.
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Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58