Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров

В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Комсомольская правдавчера в 08:30

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАСС21 октября в 09:34

Credit Suisse обнаружил в России 110 долларовых миллиардеров

Газета.Ru21 октября в 13:32

Эксперт о росте числа россиян-миллиардеров: «Все закончится кризисом»

Московский Комсомолец21 октября в 13:25

Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

URA.Ru21 октября в 13:49

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском21 октября в 07:44

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости21 октября в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество

Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости

Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Армия и оружие

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru вчера в 13:09
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Политика

Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Два человека задержаны после перестрелки в Ростовской области

Сотрудники полиции задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
REGNUM 03:38
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Происшествия

Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

RT на русском 02:33
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Здоровье

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Общество

Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон

Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
Известия вчера в 21:37
Гаджеты

Samsung готовит нас к анонсу новой платформы

Компания Samsung начала дразнить общественность скорым анонсом новой однкористальной системы семейства Samsung Exynos.
iXBT.com 00:40
Кино

Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Политика

Назван объем экспорта российского вооружения в страны Африки

По словам главы службы Дмитрия Шугаева, объем экспорта вооружений России в страны Африки находится на уровне 30–40% от всего экспорта российского оружия.
iReactor вчера в 12:11
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Политика

Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
РЕН ТВ 04:10
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Общество

В России для космических туристов построят специальный корабль

Lenta.ru 00:06
Политика

В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»

Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
Rambler News Service вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство уже в январе 2020 года

Профиль 02:13
Армия и оружие

В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 21 октября в 02:00
Общество

Появление Меган Маркл произвело фурор на Всемирном саммите молодёжи

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после разразившегося скандала, связанного с выходом документального фильма ITV.
Новая Кубань 04:01
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Здоровье

Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость

Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное