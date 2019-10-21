Экономика
Газета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правдавчера в 08:30
Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза
ТАСС21 октября в 09:34
Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России
РИА Новости21 октября в 07:29
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Футбол
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" дома проиграл "Челси".
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Экономика
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Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
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Что скрывает «обратная» сторона Плутона?
Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Ин-спейс.ру вчера в 13:00
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РБК 06:34
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Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине
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Говорит Москва 14:54
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Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
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Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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Политика
В Гонконге официально отозвали законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции, из-за которого в городе с начала лета проходят массовые антиправительственные протесты и демонстрации.
Газета.Ru 04:10
Происшествия
Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой
Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
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Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
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Качество хорошее, — написал в объявлении продавец. Приобрести лот можно за два миллиона рублей.
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Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
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