Экономика
URA.RuВ России стало меньше долларовых миллионеров
Число долларовых миллионеров в России снизилось на 15% из-за кризиса и пандемии коронавируса, рассказал глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов. Свой статус могли потерять около 37 тысяч человек.
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с чего всё началось
По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.Forbesвчера в 08:34
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Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Космос
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
Слава труду (Бавлы) 02 июня в 02:09
Общество
Путин удивился докладу губернатора о ЧП с топливом в Норильске
NewInform 03 июня в 09:23
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС вчера в 07:45
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество
В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива
RT на русском 01:40
Политика
Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде
Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
Армия и оружие
Небензя напомнил ООН о праве Ирана разрабатывать ракетную программу
Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о праве независимой страны Иран разрабатывать ракетные и космические программы.
Московский Комсомолец вчера в 20:45
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Происшествия
На чиновницу из Томска завели дело за спиленные деревья
Управление СК РФ по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента благоустройства, которая не применила меры против рекламщиков из-за поврежденных веток, а после и вовсе приказала спилить деревья.
Pravda.Ru 01:17
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Транспорт
Большинство водителей готовы делиться сведениями о себе в обмен на скидки
В опросе участвовали более 20 тыс. российских водителей.
Новые Известия 01:39
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Технологии
Фотореалистичные кадры на базе «Source 2» показали в сети
ГЛАС.RU вчера в 13:49
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18