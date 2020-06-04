По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.

с чего всё началось

Число долларовых миллионеров в России снизилось на 15% из-за кризиса и пандемии коронавируса, рассказал глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов. Свой статус могли потерять около 37 тысяч человек.

В России стало меньше долларовых миллионеров

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