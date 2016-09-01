Общество

Секрет фирмыСекрет фирмыВ России станет меньше бухгалтеров

В федеральных и региональных министерствах вскоре могут исчезнуть бухгалтеры. Минфин разработал проект постановления, который передаст их функции в казначейство. Бухгалтерские мощности казначейства позволяют превратить его в единый расчётный центр.
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с чего всё началось

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ13 октября в 19:03

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Министр финансов Хакасии: Казначейство не забирает наших полномочий

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Live2405:40

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Коммерсантъ13 октября в 19:03

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