Общество
Секрет фирмыВ России станет меньше бухгалтеров
В федеральных и региональных министерствах вскоре могут исчезнуть бухгалтеры. Минфин разработал проект постановления, который передаст их функции в казначейство. Бухгалтерские мощности казначейства позволяют превратить его в единый расчётный центр.
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с чего всё началось
Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.Коммерсантъ13 октября в 19:03
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