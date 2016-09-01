Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств. Казначейство должно обеспечить единый подход к учету и интегрировать его в единую электронную систему для создания прозрачной и полной базы данных.

с чего всё началось

В федеральных и региональных министерствах вскоре могут исчезнуть бухгалтеры. Минфин разработал проект постановления, который передаст их функции в казначейство. Бухгалтерские мощности казначейства позволяют превратить его в единый расчётный центр.

В России станет меньше бухгалтеров

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