Общество

Секрет фирмыСекрет фирмыВ России станет меньше бухгалтеров

В федеральных и региональных министерствах вскоре могут исчезнуть бухгалтеры. Минфин разработал проект постановления, который передаст их функции в казначейство.
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с чего всё началось

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ13 октября в 19:03

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Бухгалтерам предсказали полное исчезновение

Блокнот.ру03:27

В России станет меньше бухгалтеров

Секрет фирмывчера в 05:46

Москва намерена кардинально ограничить в правах финансового зама главы Хакасии Ирину Войнову

ИА Хакасия00:36

Бухгалтеров учреждений хотят сократить в России

Цензуры.Нет02:28

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Коммерсантъ13 октября в 19:03
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Политика

Владимир Путин посетит ОАЭ и встретится с Наследным принцем

The Moscow Post 02:01
Армия и оружие

Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту

Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Футбол

Экспресс на футбол от 12.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 12 октября в 01:33
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия

У сторонников Навального в нескольких городах России проходят обыски

В нескольких городах России силовики проводят обыски в домах сторонников Алексея Навального. В том числе обыски проходят и в Екатеринбурге.
Политсовет 00:55
Общество

В Абакане в честь Николая Булакина назовут лицей и улицу

Шанс (г. Абакан) 03:35
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Происшествия

Пропавшую Ксению Каторгину ищут волонтеры и полицейские

Пропавшую 27-летнюю молодую мать Ксению Каторгину волонтеры и полиция разыскивали пять часов.
Вечерние Ведомости 12 октября в 12:36
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости вчера в 04:55
Общество

Роскачество провело испытания микроволновок

Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Общество

Названы недостатки наркополитики России

Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити.
Lenta.ru вчера в 07:52
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Известия вчера в 10:26
Общество

Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК вчера в 10:19
Политика

В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 11:03
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Общество

Президентские гранты получат 13 пензенских НКО

Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Пенза-Обзор вчера в 12:46
Происшествия

В Дагестане зафиксирована вспышка сибирской язвы

Ореанда-Новости вчера в 14:33
Космос

Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна

Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 11 октября в 20:02
Политика

Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований

Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.
Lenta.ru 02:30
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 11 октября в 17:57
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
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