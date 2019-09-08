Политика

РосбалтРосбалтВ России стартовал единый день голосования

В Камчатском крае проходят выборы и довыборы глав и депутатов сельских поселений. В Чукотском автономном округе тоже выбирают депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах и городском округе Анадырь, уточняет ТАСС. Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования.
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с чего всё началось

На выборах губернатора Сахалинской области открываются более 300 избирательных участков

Выборы губернатора Сахалинской области начались на территории региона, открываются 310 избирательных участков, сообщил ТАСС представитель облизбиркома.
ТАССвчера в 17:09

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Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

ТАССвчера в 16:10

Только на колбасу и тушенку: в очаге бруцеллёза в ЕАО ужесточили оборот мяса

РИА Биробиджанвчера в 21:00

В России начался единый день голосования

Lenta.ruвчера в 16:02

В России начали открываться избирательные участки

РЕН ТВвчера в 16:12

В России начался единый день голосования

Коммерсантъвчера в 16:00

В России начали открываться избирательные участки

Известиявчера в 17:25

Единый день голосования начался с Камчатки и Чукотки

Взгляд.рувчера в 16:42
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Футбол

Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт

Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Единоборства

Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM вчера в 16:58
Армия и оружие

Россия заняла второе место в мире по мощности ВВС

Журнал The National Interest составил четверку самых мощных ВВС в мире.
Утро.ru вчера в 02:49
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Политика

В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

Газета.Ru вчера в 19:36
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК вчера в 18:40
Политика

Единый день голосования начался в Хабаровском крае

REGNUM вчера в 18:46
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Политика

Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Игры

Ролевой экшен Cube World выйдет в Steam спустя 8 лет разработки

Игромания.ру вчера в 06:24
Общество

Гороскоп на неделю с 9 сентября для всех знаков зодиака

Мужчины-Стрельцы в любовной сфере более стабильны и последовательны, чем дамы: прекрасный пол на неделе с 9 сентября ищет приключений.
Экспресс газета вчера в 04:35
Гаджеты

Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей

iXBT.com вчера в 12:23
Происшествия

На Сахалине загорелось здание с избирательным участком

Российская газета вчера в 22:52
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика

Непогода повлияла на явку избирателей в Биробиджане

Набат вчера в 20:45
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru вчера в 07:17
Политика

В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев

РИА Новости вчера в 23:11
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Авто

Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате?

Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.
Car.ru вчера в 13:11
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Единоборства

Бой Сергей Ковалев – Сауль Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе

Sports.ru вчера в 20:41
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика

Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости вчера в 11:20
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