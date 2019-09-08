Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования.
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с чего всё началось

На выборах губернатора Сахалинской области открываются более 300 избирательных участков

Выборы губернатора Сахалинской области начались на территории региона, открываются 310 избирательных участков, сообщил ТАСС представитель облизбиркома.
ТАСС17:09

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Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

ТАСС16:10

В России начался единый день голосования

Lenta.ru16:02

Избирательные участки открылись в ЕАО

РИА Биробиджан18:05

В России начали открываться избирательные участки

РЕН ТВ16:12

В России начался единый день голосования

Коммерсантъ16:00

В России начали открываться избирательные участки

Известия17:25

Единый день голосования начался с Камчатки и Чукотки

Взгляд.ру16:42
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Баскетбол

Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира

Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Политика

На Сахалине открылись избирательные участки

Lenta.ru 17:01
Политика

Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу

Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Армия и оружие

Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти

НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы

Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей.
Спорт-Экспресс 16:55
Происшествия

Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге

Газета.Ru 15:55
Общество

Энергоснабжение более 30 тыс. жителей Белореченска восстановлено

ТАСС 10:43
Политика

В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии

Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.
РИА Новости 20:27
Экономика

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Гаджеты

Фото дня: авторитетный инсайдер показал Samsung Galaxy Note12+

На опубликованном в социальной сети Twitter фото показан смартфон с экстремально тонкими рамками экрана на стенде, какие можно наблюдать на выставке IFA 2019, которая сейчас полным ходом идёт в Берлине.
iXBT.com 12:04
Кино

«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер».
RT на русском 17:50
Наука

Американские ученые приблизились к созданию суперкомпьютера

Волга-Медиа 04 сентября в 23:13
Футбол

«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки

«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».
Sportbox.RU 14:24
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Единоборства

Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки

Lenta.ru 18:41
Политика

Захарова назвала важным шагом обмен между Россией и Украиной

Обмен гражданами между Россией и Украиной состоялся несмотря на провокации и объективные трудности.
Телеканал 360° 06:46
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика

На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Авто

В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»

Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Здоровье

Эксперт рассказал об особенностях средневековой диеты

Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк назвал главные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.
iReactor 14:47
Космос

SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными.
Naked Science 05 сентября в 11:29
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Шоу-бизнес

1 сентября Барановская разбила губу мужчине

Uznayvse.ru 09:57
Шоу-бизнес

Рита Дакота об экс-супруге: «Любила и люблю»

Несмотря на все измены экс-супруга, Дакота призналась, что все еще любит его и будет любить всегда.
Gazeta.SPb 17:12
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Гаджеты

Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей

iXBT.com 12:23
Хоккей

«Йокерит» забросил семь шайб в ворота рижского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал рижское «Динамо».
Спорт-Экспресс 11:24
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