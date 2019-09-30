Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России стартовал осенний призыв на военную службу

Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
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В России начался призыв в армию

Газета.Ru17:29

В России стартует осенний призыв

ТАСС17:03

Около 350 человек пополнят научные роты в ходе осеннего призыва

Известия06:47

Стало известно, сколько россиян заберут в армию осенью

URA.Ru06:48

Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью

RT на русском06:31

Российские призывники стали старше

Интерфакс06:09

В осеннюю призывную кампанию в армию отправятся 320 нижнекамских парней

Татар-информвчера в 17:10
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
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РБК 16:29
Общество

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Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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RuNews24.ru вчера в 07:30
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