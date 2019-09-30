Армия и оружие
РИА НовостиВ России стартовал осенний призыв на военную службу
Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
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Игры
The Coalition пообещала исправить «новаторскую» монетизацию Gears 5
Игромания.ру 17:38
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Здоровье
Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.
РБК Новосибирск 11:24
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Финансы
Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
Российская газета 03:00
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК 16:29
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Политика
«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму
Правящая партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. К очередному съезду партия поменяет около 20 секретарей региональных отделений, рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии.
Ведомости 17:00
Футбол
Азар заявил, что хочет стать легендой «Реала»
28-летний Азар долгое время лечился от травмы, после чего вернулся на поле.
ProstoProSport 09:29
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Футбол
Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:06
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27