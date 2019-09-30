Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.

В России стартовал осенний призыв на военную службу

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