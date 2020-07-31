Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander. Кроссовер можно приобрести от 3 688 000 рублей, топовая версия обойдется минимум в 4 291 000 рублей.

В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander

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