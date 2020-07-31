Авто
Российская газетаВ России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander
Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander. Кроссовер можно приобрести от 3 688 000 рублей, топовая версия обойдется минимум в 4 291 000 рублей.
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Происшествия
В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
РИА Новости 10:58
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Транспорт
British Airways возобновит полеты в Москву из Лондона со 2 августа
Москва, 31 июля 2020, 21:36 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию.
REGNUM 14:36
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу
Первый президент Украина Леонид Кравчук стал главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 08:26
Общество
Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске
В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
Общество
Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно
Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
РИА Новости 13:52
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Общество
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня вчера в 21:43
Политика
Белорусский суд арестовал на два месяца политтехнолога Шклярова
Подозреваемый по уголовному делу против блогера Сергея Тихановского политтехнолог Виталий Шкляров был заключен под стражу на два месяца белорусским судом.
iReactor 14:06
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Происшествия
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Шоу-бизнес
Анна Кошмал прервала общение с коллегами по сериалу «Сваты»
Звезда украинского телевидения Анна Кошмал, получившая огромную популярность в России после роли в сериале Сваты, объяснила, почему не поддерживает связь с коллегами по цеху.
NewInform 13:09
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка
Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс 12:13
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20