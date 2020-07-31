Авто

Российская газетаРоссийская газетаВ России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander

Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander. Кроссовер можно приобрести от 3 688 000 рублей, топовая версия обойдется минимум в 4 291 000 рублей.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Объявлены рублевые цены на новый Toyota Highlander

Motor08:15

Toyota озвучила российские цены на обновленный Highlander

CarsWeek.ru08:30

Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России

Автоновости дня08:24

Новый Toyota Highlander доступен для заказа в России

Автостат08:17

Кроссовер Toyota Highlander нового поколения: цены в России

Авторевю09:33

Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России

SpeedMe08:09

Toyota назвала российские цены на Highlander нового поколения

AutoNews08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Собеседник 11:53
16
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
6
Происшествия

Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
3
Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
3
Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
550
Общество

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
1,7K
Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
4
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
362
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,2K
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

В прошлом месяце Маргрет Вестагер, которая занимает пост исполнительного вице-президента Европейской комиссии, объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, в том числе из-за App Store.
Новые Ведомости 05:26
24
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
231
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.
РБК 13:26
481
Происшествия

В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка

В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
Известия 15:21
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
375
Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
43
Футбол

«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа

«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru вчера в 02:29
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
35
Игры

Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games

Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
3DNews 09:15
2
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
65
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
26
Общество

Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
205
Футбол

Дзюба: Хочу выиграть три чемпионата подряд и выйти из группы в Лиге чемпионов, «чтобы заткнуть критиков»

Фонтанка.Ру 16:03
Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Live24 02:05
Происшествия

Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
4
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
183
Кино

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Интерфакс 14:42
3
Футбол

«Шеффилд Уэнсдей» получил 12 очков штрафа на следующий сезон

Английский клуб «Шеффилд Уэнсдей», выступающий в английском Чемпионшипе, получил 12-очковый штраф от лиги в связи с финансовыми нарушениями.
Sport24.ru 14:27
Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
ТАСС 10:44
37
Кино

«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.
РБК 15:55
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное