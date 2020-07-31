Авто
Российская газетаВ России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander
Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander. Кроссовер можно приобрести от 3 688 000 рублей, топовая версия обойдется минимум в 4 291 000 рублей.
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Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
В прошлом месяце Маргрет Вестагер, которая занимает пост исполнительного вице-президента Европейской комиссии, объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, в том числе из-за App Store.
Новые Ведомости 05:26
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.
РБК 13:26
Происшествия
В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка
В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
Известия 15:21
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru вчера в 02:29
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
Игры
Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games
Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
3DNews 09:15
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Общество
Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске
В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
Футбол
Дзюба: Хочу выиграть три чемпионата подряд и выйти из группы в Лиге чемпионов, «чтобы заткнуть критиков»
Фонтанка.Ру 16:03
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Live24 02:05
Происшествия
Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
Футбол
«Шеффилд Уэнсдей» получил 12 очков штрафа на следующий сезон
Английский клуб «Шеффилд Уэнсдей», выступающий в английском Чемпионшипе, получил 12-очковый штраф от лиги в связи с финансовыми нарушениями.
Sport24.ru 14:27
Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
ТАСС 10:44
Кино
«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.
РБК 15:55