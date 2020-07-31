Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
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Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения. Пока доступны только две версии - "Престиж" и "Люкс Safety", которые обойдутся минимум в 3 688 000 рублей и 4 291 000 рублей, соответственно.В источнике
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