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За рулем Кубань
За рулем Кубань

Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России

Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения. Пока доступны только две версии - "Престиж" и "Люкс Safety", которые обойдутся минимум в 3 688 000 рублей и 4 291 000 рублей, соответственно.В источнике
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Авторевю

Кроссовер Toyota Highlander нового поколения: цены в России

Авторевю09:33
SpeedMe

Toyota объявила цены на новый Highlander в России

SpeedMe08:09
Автоновости дня

Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России

Автоновости дня08:24
Автостат

Новый Toyota Highlander доступен для заказа в России

Автостат08:17
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Объявлены рублевые цены на новый Toyota Highlander

Motor08:15
CarsWeek.ru

Toyota озвучила российские цены на обновленный Highlander

CarsWeek.ru08:30
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Toyota назвала российские цены на Highlander нового поколения

AutoNews08:06

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо03:01
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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