Общество
Российская газетаВ России стартовала декларационная кампания-2020
Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить подоходный налог не позднее 1 декабря 2020 года, говорится в разъяснениях ФНС.
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