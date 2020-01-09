Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России стартовала декларационная кампания-2020

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Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить подоходный налог не позднее 1 декабря 2020 года, говорится в разъяснениях ФНС.
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