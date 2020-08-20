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В России стартовала программа кэшбэка за туры по стране

В России в пятницу, 21 августа, стартует программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки.В источнике
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НТВ

В России стартовали продажи туров с кешбэком

НТВ21:51
РБК

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

РБК17:00
ТАСС

Продажи туров с кешбэком стартовали в России

ТАСС17:12
ПРАЙМ

Программа стимулирования турпоездок по России через кешбэк стартует 21 августа

ПРАЙМ17:20
Парламентская газета

В России стартовала программа по возврату денег за путешествия по стране

Парламентская газета17:10
Алтапресс

Стали известны даты покупки туров на Алтай с кешбэком

Алтапресс17 августа в 22:58
Кузбасс

Путешествия без оглядки на карантин

Кузбасс17 августа в 22:43

ООН насчитала в 2020 году на два миллиона больше россиян

По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня численность этого населения составляла 146,6 миллиона.
РИА Новости22:05

Врачи извлекли звезду из обмывавшего звание российского офицера

Ранее в сети появился снимок истории болезни, в котором указано, что пациент, 33-летний военнослужащий окружного штаба на Дворцовой площади, «во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания случайно проглотил звезду старшего офицера».
Lenta.ru21:24

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
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В Украине сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга сообщил также о том, что за истекшие сутки в общем было зарегистрировано рекордное число погибших – 40 человек, в связис чем общее количество жертв коронавируса составило уже 2184 человека.
ГЛАС.RUвчера в 06:14

В Новосибирске директор компании оставил без зарплаты 86 сотрудников

«Установлено, что генеральный директор компании, имея реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, более двух месяцев данную обязанность не выполнял, допустив задолженность по заработной плате 86 работникам на сумму свыше 5,8 млн рублей», — уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.
REGNUMвчера в 05:01
1

Минздрав Омской области сообщил о тяжелом состоянии Алексея Навального

Министерство здравоохранения Омской области сообщило, что блогер Алексей Навальный, который ранее был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия, находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Вечерняя Москвавчера в 03:54

Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАССвчера в 04:51
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Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 млн рублей

По сравнению с 2018 годом доход градоначальника вырос на 600 тыс. руб. Мэр, как и год назад, задекларировал гараж площадью 26,8 кв. м и квартиру площадью 308,1 кв. м. Самым богатым из чиновников мэрии столицы оказался заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Коммерсантъвчера в 16:06
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