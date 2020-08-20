Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 млн рублей

По сравнению с 2018 годом доход градоначальника вырос на 600 тыс. руб. Мэр, как и год назад, задекларировал гараж площадью 26,8 кв. м и квартиру площадью 308,1 кв. м. Самым богатым из чиновников мэрии столицы оказался заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.