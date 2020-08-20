В России стартовала программа кэшбэка за туры по стране
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В России в пятницу, 21 августа, стартует программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки.В источнике
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