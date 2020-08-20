Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

В России начала действовать программа путешествий с кешбэком

Аргументы и Факты01:24
ПРАЙМ

Стартовала программа кешбэка за турпоездки по России

ПРАЙМ17:20
РИА Новости

В России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей

РИА Новости00:00
РБК

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

РБК17:00
Вести Кузбасс

Кузбассовцы смогут вернуть часть денег за купленные путёвки

Вести Кузбасс01:14
ТАСС

Продажи туров с кешбэком стартовали в России

ТАСС17:12
Кузбасс

Путешествия без оглядки на карантин

Кузбасс17 августа в 22:43

Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России

Автоэксперт Игорь Моржаретто при общении с журналистами «Национальной службы новостей» сообщил, что текущим летом наблюдается нетипичное повышение спроса на новые машины, которое вскоре приведет к росту цен на автомобили в РФ.
SpeedMe00:42
194

Врач сообщил о предполагаемом диагнозе и лечении Навального

Заместитель главврача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко рассказал, что состояние Алексея Навального оценивается как стабильно тяжёлое, об этом сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 05:26
2