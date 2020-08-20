В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки
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В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.В источнике
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