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РБК
РБК

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.В источнике
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News.ru

В РФ заработала программа кешбэка за внутренний туризм

News.ru18:40
РБК

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

РБК17:00
ПРАЙМ

Программа стимулирования турпоездок по России через кешбэк стартует 21 августа

ПРАЙМ17:20
ТАСС

Продажи туров с кешбэком стартовали в России

ТАСС17:12
Парламентская газета

В России стартовала программа по возврату денег за путешествия по стране

Парламентская газета17:10
Алтапресс

Стали известны даты покупки туров на Алтай с кешбэком

Алтапресс17 августа в 22:58
Кузбасс

Путешествия без оглядки на карантин

Кузбасс17 августа в 22:43

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова выступил предполагаемый очевидец происшествия — Александр Кобец.
Коммерсантъвчера в 16:31
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27

Прилепин заявил, что СБУ может попытаться выкрасть Стрелкова

По словам Прилепина, СБУ может не остановиться и в будущем попытаться похитить первого премьер-министра ДНР Александра Бородая или экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
Национальная служба новостейвчера в 05:37
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Роскачество рассказало, какие вина любят россияне

Россияне стали покупать больше сухих вин, тогда как сладость в напитке становится немодной, кроме того, российские женщины стали более активны как покупатели вин, хотя раньше их в основном покупали мужчины, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
ПРАЙМ20:31

На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
ТАСС17:15

Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого

Китайским ученым, исследующим окаменелые останки динозавров, удалось обнаружить скелет пятиметрового ихтиозавра, с высокой степенью вероятности погибшего, подавившись талаттозавром, размером в четыре метра.
ТК Звезда20:36