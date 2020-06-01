Экономика
Mirmol.ruВ России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций. Ставка кредита составит 2%, а суммарный объём выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей.
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Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в «Российскую венчурную компанию»
Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД сегодня утром провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» (РВК) и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
BFM.ru 06:06
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
Газета.Ru 02:56
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» второй волны коронавируса
Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
РИА Новости 03:45
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова заметно сдала после смерти сына
Моргунова сказала, что эта трагедия стала для нее сильнейшим ударом.
RuNews24.ru 03:21
Политика
Мишустин поручил доработать план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономики Максиму Решетникову доработать план по восстановлению экономики.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Instagram запустил в России новую функцию
Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
Общество
Главный эпидемиолог Швеции впервые признал ошибкой отказ от карантина
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, предполагающая отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей, пишет Bloomberg.
Forbes 05:53
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Общество
Роскосмос начнет производить лифты
Газета.Ru вчера в 19:42
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Гаджеты
Составлен перечень наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов
По версии бенчмарка AnTuTu был составлен список самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android.
Дни24 вчера в 13:04
Общество
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Армия и оружие
Израильтяне испытали тактическую баллистическую ракету
Компания Israel Aerospace Industries провела два летных испытания тактической баллистической ракеты LORA (Long-Range Artillery Weapon System, артиллерийская оружейная система большой дальности).
N+1 02:45
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход.
Эхо Москвы в Кирове 04:30
Общество
Instagram заблокировал аккаунт воронежского губернатора
Личный аккаунт воронежского губернатора Александра Гусева удалили в первый же день работы.
Обозреватель Врн 00:46
Общество
Основатель Superjob.ru оценил число потерявших работу в 10 млн
Реальная общая численность безработных россиян (сюда входят не только те, кто зарегистрирован в службах занятости) превышает официальные данные более чем в два раза, а тех, кто зарегистрирован в службах занятости — в пять–шесть раз, считает основатель сервиса Superjob.ru Алексей Захаров.
Коммерсантъ 05:38
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Общество
В России еще 8 536 человек заболели коронавирусом
Суточный рост числа инфицированных в стране снизился до 2%. В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 8 536 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
Моя Москва.онлайн 04:09
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01 июня в 03:54
Происшествия
В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика
«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45