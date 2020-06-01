Экономика

REGNUMREGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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В России начала действовать национальная кредитная поддержка бизнеса

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В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

Вести.Ru31 мая в 22:20

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ПРАЙМ31 мая в 17:00
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Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
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Общество

Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
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Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ вчера в 12:44
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Культура

Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Гузеевой

News.ru 05:48
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Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
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Космос

«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе

Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
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Происшествия

Знакомый основателя паблика «Мужское государство» подтвердил его смерть

Газета.Ru 10:03
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Космос

Немецкая газета рассказала, что Маск «подсмотрел у русских»

Раздельная доставка людей и грузов в космос, как считает Маск, целесообразна и по другим причинам, пишет Der Tagesspiegel.
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
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Армия и оружие

На Украине испытали ракеты «Нептун»

На Украине объявили об успешном испытании ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Москва 24 31 мая в 01:24
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Здоровье

Голикову попросили срочно защитить медиков

К зампреду правительства Татьяне Голиковой обратились врачи, благотворители и к эксперты с просьбой принять срочные меры по поводу дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.
Соловей.Инфо вчера в 02:32
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Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
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Общество

Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
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Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Киберспорт

Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
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Общество

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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Политика

Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17
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Экономика

Путин одобрил применение плана восстановления экономики

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.
Известия 08:01
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Футбол

«Карпаты» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса в команде

Львовский футбольный клуб "Карпаты" ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба клуба.
РИА Новости 10:05
Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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