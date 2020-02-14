Общество
ИзвестияВ России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Биатлон
Поршнев пробежит спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с четвертым участником спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Музыка
Кипелов стал лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2020»
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Здоровье
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Шоу-бизнес
Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой в имени сына
Актер Орландо Блум похвастался татуировкой, написанной азбукой Морзе, в честь сына Флинна.
Политика
Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
Футбол
Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии»
Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.
Армия и оружие
Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Общество
С зарубежных лекарств для онкобольных собираются снять ограничения
С зарубежных лекарств для онкобольных собираются снять ограничения, мешающие закупать их российским медицинским организациям.
Происшествия
В «Шереметьево» задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник
Женщина пыталась пронести в аэропорт "Шереметьево" сумку с 50 боевыми патронами, она задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Путин поддержал запрет отчуждать территории России
Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.