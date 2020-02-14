Общество

ИзвестияИзвестияВ России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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с чего всё началось
В России приступили к сборке фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, говорится в сообщении
 Объединенной авиастроительной компании.
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