с чего всё началось

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Игры People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.

Общество Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.

Политика Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

Здоровье В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом "По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.

Происшествия Голунов получил письменные извинения от прокуратуры Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.

Политика Турчинов обвинил США в обмане Украины Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.

Футбол Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии» Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.

Армия и оружие Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.