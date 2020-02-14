с чего всё началось

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».

Армия и оружие Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Американский чиновник считает, что санкции США утратят действенность Исполняющий обязанности помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд заявил, что со временем санкции США потеряют свою эффективность.

Политика Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.

Игры People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Общество Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.

Технологии ФАС доработала правила предустановки приложений на гаджеты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала проект постановления правительства о правилах установки российских приложений на электронные устройства.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.