Общество

ИзвестияИзвестияВ России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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с чего всё началось
В России приступили к сборке фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, говорится в сообщении
 Объединенной авиастроительной компании.
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Первый серийный Ил-114-300 в России начали собирать на нижегородском заводе

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