Общество
ИзвестияВ России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
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Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.
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Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
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Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
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Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
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Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах, поступивших в его адрес в связи с обострением ситуации в Идлибе.
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Американский чиновник считает, что санкции США утратят действенность
Исполняющий обязанности помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд заявил, что со временем санкции США потеряют свою эффективность.
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Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
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Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
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Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
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ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
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Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.
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Политолог дал оценку идее запрета отчуждения территорий в Конституции
В ходе встречи актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Технологии
ФАС доработала правила предустановки приложений на гаджеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала проект постановления правительства о правилах установки российских приложений на электронные устройства.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно.
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Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Биатлон
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Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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В Госдуме предлагают ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Депутат считает, что за отказ от бумажного формата следует давать скидку. Ведь таким образом не тратятся деньги на услуги почты и на бумагу.