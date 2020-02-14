Общество

ИзвестияИзвестияВ России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Читать в источнике
Комментировать424
с чего всё началось
В России приступили к сборке фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, говорится в сообщении
 Объединенной авиастроительной компании.
РБК04:28

Подробнее о событии

Первый серийный Ил-114-300 в России начали собирать на нижегородском заводе

Newsroom2404:12

Фюзеляж первого российского самолета Ил-114-300 начали собирать на нижегородском «Соколе»

В Городе N05:31

Первый серийный Ил-114−300 начали собирать в Нижнем Новгороде

Время Н04:45

Нижний сегодня: главные события дня

НИА Нижний Новгород09:20

В России начали собирать первый серийный Ил-114-300

ТАСС03:50

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

РИА Новости01:28

Стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300: кадры с авиазавода

ТК Звезда01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн

«Ташкентский» Ил-114 пошел в серийную сборку

Вести.UZ09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
Здоровье

Главврач больницы «Фишера» Елена Дронова покинула пост

Добавим, что Елена Дронова с 2014 по 2018 годы являлась заместителем руководителя профильного регионального ведомства, а в 2018 году была назначена на должность главного врача больницы №1 Волжского.
Блокнот Волжский 06:15
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о тяжелом заболевании новорожденной дочери

Популярная актриса Милла Йовович рассказала подписчикам в Instagram о проблемах со здоровьем у ее новорожденной дочки Ошин.
Пятый канал 11 февраля в 08:51
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Футбол

Мэддисон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Soccer.ru 09:13
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы

Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Lisa.ru вчера в 05:24
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства России

Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Rambler News Service 03:04
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Политика

Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Lenta.ru 10:52
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Авто

Nissan в России может приостановить выпуск автомобилей

"Быстрое и масштабное распространение инфекции уже сказалось на всех сферах жизни страны, в том числе, в Поднебесной уже остановили выпуск машин несколько брендов: Dongfeng Motor, Honda и GM", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 11 февраля в 07:29
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Общество

Предустановку приложений ускорят

Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Коммерсантъ 12:09
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:58
Армия и оружие

Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109

Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузию при иранском ударе по базе США в Ираке.
ФАН 10 февраля в 22:38
Авто

Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Tvoe-avto.com вчера в 06:22
Футбол

Четыре игрока могут покинуть «Челси» летом

Четыре игрока лондонского "Челси" могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.
Газета.Ru 08:04
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

Известия 02:43
Футбол

Кокорин согласился поиграть в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент Кокорина, подтвердил, что его клиент все-таки остановился на варианте продолжения карьеры в ФК «Сочи», где проведет остаток текущего сезона на правах аренды, сообщает «Фонтанка».
Журналистская правда вчера в 12:09
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru вчера в 08:49
Хоккей

«Флорида» уступила «Филадельфии», Бобровского заменили в начале матча

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен после первого периода. Он отразил только шесть бросков и пропустил три шайбы.
Красная весна 06:19
Игры

People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
ЭндлессГеймОвер 02:09
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru 12:43
Хоккей

Магический буллит от шведского форварда Маттиаса Теденбю. Видео

Точку поставил экс-форвард Маттиас Теденбю, исполнивший свою попытку в невероятном стиле.
Спорт-Экспресс вчера в 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ил-114
Пассажирский самолёт
Советский и российский пассажирский самолёт разработанный КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолётов для местных авиалиний. Рассчитан на 64 пассажира и дальность полёта 1500 км; предназначен для замены самолётов семейства Ан-24.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное