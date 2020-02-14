Общество
ИзвестияВ России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Здоровье
Главврач больницы «Фишера» Елена Дронова покинула пост
Добавим, что Елена Дронова с 2014 по 2018 годы являлась заместителем руководителя профильного регионального ведомства, а в 2018 году была назначена на должность главного врача больницы №1 Волжского.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелом заболевании новорожденной дочери
Популярная актриса Милла Йовович рассказала подписчикам в Instagram о проблемах со здоровьем у ее новорожденной дочки Ошин.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Футбол
Мэддисон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Авто
Nissan в России может приостановить выпуск автомобилей
"Быстрое и масштабное распространение инфекции уже сказалось на всех сферах жизни страны, в том числе, в Поднебесной уже остановили выпуск машин несколько брендов: Dongfeng Motor, Honda и GM", - сообщает издание "Новые автомобили".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109
Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузию при иранском ударе по базе США в Ираке.
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Футбол
Четыре игрока могут покинуть «Челси» летом
Четыре игрока лондонского "Челси" могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.
Футбол
Кокорин согласился поиграть в «Сочи»
Кирилл Логинов, агент Кокорина, подтвердил, что его клиент все-таки остановился на варианте продолжения карьеры в ФК «Сочи», где проведет остаток текущего сезона на правах аренды, сообщает «Фонтанка».
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Хоккей
«Флорида» уступила «Филадельфии», Бобровского заменили в начале матча
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен после первого периода. Он отразил только шесть бросков и пропустил три шайбы.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Хоккей
Магический буллит от шведского форварда Маттиаса Теденбю. Видео
Точку поставил экс-форвард Маттиас Теденбю, исполнивший свою попытку в невероятном стиле.