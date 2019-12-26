Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщается на сайте холдинга. По словам директора холдинга Андрея Богинского, совместные испытания будут проходить на четырех полигонах.

Общество Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.

Единоборства Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым» Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Происшествия Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.

Происшествия В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Политика Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки» Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".

Общество Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».