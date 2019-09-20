Гаджеты
Моллы.RuВ России стартовали продажи iPhone 11
В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября. Стоимость iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone Pro - от 89 990 рублей, а iPhone Pro Max - от 99 990 рублей. Самая дорогая модель с памятью 512 ГБ стоит 131 990 рублей.
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с чего всё началось
Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.ТАСС19 сентября в 18:54
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