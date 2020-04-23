Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиВ России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу в более чем 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей.
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Американская компания Apple сегодня запускает продажи нового бюджетного iPhone, в том числе в России

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В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE 2

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В России стартовали продажи нового смартфона iPhone SE

ТАССвчера в 17:11

В России стартует продажа нового iPhone SE

Life.ruвчера в 17:42

В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

РИА Новостивчера в 17:15

В России 24 апреля стартуют продажи бюджетного iPhone SE

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В России открылись предзаказы на iPhone SE за 40 тысяч рублей

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Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования.
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Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

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Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

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В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
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Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

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РИА Новости вчера в 19:03
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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
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Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
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Компания Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с 5G

Huawei презентовала линейку дешевых смартфонов Nova 7. Новые гаджеты компании смогут поддерживать поколение мобильной связи 5G.
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На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

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«Все молча смотрели в пол и ничего не понимали». Как убивали «Спартак» 27 лет назад

В финал на Уэмбли спартаковцев не пустил мужчина в черном, имя которого Коррадо на долгие годы стало нарицательным, пусть правильнее было бы называть этого португальского судью не Корадо, а Короаду (так произносится его фамилия).
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Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
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Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»

РИА Новости вчера в 22:58
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Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

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В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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РИА Новости вчера в 14:37
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Общество

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:11
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Экономика

ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы

Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
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Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100

Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
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