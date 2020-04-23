Гаджеты

ТАССТАССВ России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE

Продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE начинаются в России в пятницу, 24 апреля. Новый смартфон с дизайном iPhone 8 и производительностью iPhone 11 доступен по цене от 39 990 руб.
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В России 24 апреля стартуют продажи бюджетного iPhone SE

Известия19:56

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Национальная служба новостей17:55

В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

РИА Новости17:15

В России стартует продажа нового iPhone SE

Life.ru17:42

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE

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Стартовали продажи доступного «блокбастера» iPhone SE

iXBT.com17:02

В России открылись предзаказы на iPhone SE за 40 тысяч рублей

Российская газета05:35
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