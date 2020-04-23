Продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE начинаются в России в пятницу, 24 апреля. Новый смартфон с дизайном iPhone 8 и производительностью iPhone 11 доступен по цене от 39 990 руб.

Политика Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса. 9

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 357

Авто АвтоВАЗ покажет три новинки в 2020 году До конца нынешнего года тольяттинский автоконцерн может представить сразу три новых модели – обновленную Lada Vesta, Lada Largus FL и бывшую Chevrolet Niva, которая получит рестайлинг и сменит имя на Lada Niva-2. 4

Общество Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом. 19

Общество Губернатор Куйвашев уточнил сценарий пропускного режима в регионе Глава региона уточнил, что ему сообщают о нарушении режима самоизоляции гражданами, которые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому власти будут использовать все доступные механизмы «чтобы те люди, которые могут быть разносчиками инфекции, соблюдали карантин». 19

Гаджеты Huawei представила линейку камерофонов Nova 7 Компания Huawei анонсировала новую серию смартфонов Nova: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE.

Футбол Юмтити может заменить Кулибали в «Наполи» Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити является приоритетной целью «Наполи» в случае продажи Калиду Кулибали.

Экономика В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством. 163

Культура Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.

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Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 60

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Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 18

Энергетика Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. 9