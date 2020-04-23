Гаджеты
ТАССВ России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE
Продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE начинаются в России в пятницу, 24 апреля. Новый смартфон с дизайном iPhone 8 и производительностью iPhone 11 доступен по цене от 39 990 руб.
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Политика
Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура
Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса.
Русская Планета 13:20
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 03:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Авто
АвтоВАЗ покажет три новинки в 2020 году
До конца нынешнего года тольяттинский автоконцерн может представить сразу три новых модели – обновленную Lada Vesta, Lada Largus FL и бывшую Chevrolet Niva, которая получит рестайлинг и сменит имя на Lada Niva-2.
Авторамблер 11:23
Общество
Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:00
Общество
Губернатор Куйвашев уточнил сценарий пропускного режима в регионе
Глава региона уточнил, что ему сообщают о нарушении режима самоизоляции гражданами, которые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому власти будут использовать все доступные механизмы «чтобы те люди, которые могут быть разносчиками инфекции, соблюдали карантин».
URA.Ru 10:18
Общество
У мусульман начался священный месяц Рамадан
Все верующие встречают священный месяц Рамадан, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 18:48
Гаджеты
Huawei представила линейку камерофонов Nova 7
Компания Huawei анонсировала новую серию смартфонов Nova: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE.
MobiDevices 14:24
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
Общество
СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев
Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
Известия 18:35
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com 08:58
Футбол
Юмтити может заменить Кулибали в «Наполи»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити является приоритетной целью «Наполи» в случае продажи Калиду Кулибали.
Матч ТВ 16:55
Экономика
В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости 22:03
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
Происшествия
Коронавирус подтвержден у 272 человек в Хабаровском крае
За все время в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 19 человек, еще пять пациентов с COVID-19 умерли.
EastRussia вчера в 04:10
Культура
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
Реальное время 17:23
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:30
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Энергетика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
Здоровье
В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45