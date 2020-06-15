Авто
MotorВ России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
Три бюджетные модели Chevrolet — Spark, Nexia и Cobalt -- вновь доступны для покупки в России. Как и прежде, их сборка налажена в Узбекистане, однако теперь автомобили будут продавать под маркой Chevrolet, а не Ravon.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".РИА Новости03:06
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