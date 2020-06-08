Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ПФР во вторник.

ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых

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