Общество
ТАССПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ПФР во вторник.
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Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Политика
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
News.ru вчера в 08:22
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Футбол
Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу
Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
РБК 03:53
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
Политика
Член ОНФ попросил наказать Навального за оскорбление ветерана
Член центрального штаба Общероссийского народного фронта выступил с обращением к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорь Краснову, потребовав дать правовую оценку высказыванию Навального о ветеране Игнате Артеменко.
iReactor 03:50
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в России превысило 500 000
В Москве было обнаружено 1436 новых случаев заболевания. Общее число случаев в столице превысило 200 000.
Forbes 03:39
Космос
В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола
Вашингтон, 11 июня 2020, 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.
REGNUM вчера в 21:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Здоровье
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
Футбол
РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина
Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации.
РИА Новости 04:22
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Общество
В Свердловской области ФАС отказала в переназначении главы РЭК
В Свердловской области Федеральная антимонопольная служба отказала в переназначении главы Региональной энергетической комиссии региона.
Екатеринбург в эфире 03:49
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Авто
Haval назвала внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня вчера в 09:42
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Происшествия
В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Общество
«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест
В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
Устроившего стрельбу в норвежской мечети приговорили к 21 году тюрьмы
Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, устроившего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети под Осло, к 21 году тюремного заключения.
ТАСС 04:07