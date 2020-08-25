Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ
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ВТБ выдаёт кредиты под 8%, по вкладам платит 4% в год. И это на фоне того, что за прошлый год банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню. Тогда ставка по кредитам превышала проценты по вкладам в 1,9 раза.В источнике
С чего всё началось
Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы
На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомостивчера в 17:24
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