Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

ВТБ выдаёт кредиты под 8%, по вкладам платит 4% в год. И это на фоне того, что за прошлый год банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню. Тогда ставка по кредитам превышала проценты по вкладам в 1,9 раза.