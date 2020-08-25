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Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

ВТБ выдаёт кредиты под 8%, по вкладам платит 4% в год. И это на фоне того, что за прошлый год банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню. Тогда ставка по кредитам превышала проценты по вкладам в 1,9 раза.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомостивчера в 17:24
Подробнее о событии
Российская газета

Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Российская газетавчера в 03:18
Lenta.ru

Кредиты в России оказались рекордно дорогими

Lenta.ruвчера в 02:56
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Ведомостивчера в 17:24
Коммерсантъ

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Коммерсантъвчера в 00:36
News.ru

Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

News.ruвчера в 21:44
URA.Ru

Ставки по кредитам рекордно превысили проценты по вкладам

URA.Ruвчера в 19:20
Говорит Москва

Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Говорит Москвавчера в 01:36

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Слово и Дело24 августа в 14:32
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ruвчера в 08:23
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для вторжения на территорию Крыма, сообщает «Радио Свобода».
Городовойвчера в 14:31
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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