В России ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Москва, 25 августа 2020, 10:37 — REGNUM В России стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.