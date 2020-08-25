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REGNUM
REGNUM

В России ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Москва, 25 августа 2020, 10:37 — REGNUM В России стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомости17:24
Подробнее о событии
Российская газета

Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Российская газета03:18
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Ведомости17:24
Говорит Москва

Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Говорит Москва01:36
Коммерсантъ

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Коммерсантъ00:36
News.ru

Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

News.ru21:44
URA.Ru

Ставки по кредитам рекордно превысили проценты по вкладам

URA.Ru19:20
Lenta.ru

Кредиты в России оказались рекордно дорогими

Lenta.ru02:56

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»
Газета.Ru04:27
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Коммерсантъ12:50
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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