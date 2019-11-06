Экономика
ТАСССтоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%
Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября - на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%.
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В Омской области на 37 процентов увеличилась цена на самые востребованные крупы
БК5504 ноября в 21:10
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Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
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Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
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Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) начала работать в Морозовской детской городской клинической больнице.
Вечерняя Москва 00:09
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Wday.ru 05 ноября в 05:18
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«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль
«Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 06 ноября в 16:54
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
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Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»
iReactor вчера в 13:13
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Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Лучшей диетой на сегодняшний день специалисты считают именно средиземноморскую, об этом проинформировала врач-диетолог Елена Соломатина.
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Primpress.ru вчера в 21:09
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«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
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Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
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Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
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Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru вчера в 16:41
Транспорт
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Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
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Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
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Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
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В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
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«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительством Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили условия пакетного соглашения с Украиной с 2020 года, говорится в сообщении компании.
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Общество
Минюст не успел пересмотреть правовые акты СССР для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен, финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря, сообщают "Ведомости", ссылаясь на письмо, которое Минюст направил в правительство.
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Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 05 ноября в 17:58