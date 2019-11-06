Экономика

ИзвестияИзвестияВ России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Согласно данным ведомства, с 14 по 21 октября стоимость гречки увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а с 30 сентября по 7 октября — на 1,4%.
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Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

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