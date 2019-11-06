В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Согласно данным ведомства, с 14 по 21 октября стоимость гречки увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а с 30 сентября по 7 октября — на 1,4%.

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Происшествия В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.

Армия и оружие Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Политика Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.

Экономика Экспорт автомобилей из России вырос на треть Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.

Технологии В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, какая головная боль сигналит о раке мозга Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.

Гаджеты Бренд Vivo презентовал смартфон среднего уровня Y19 Недавно бренд Vivo презентовал новинку – смартфон среднего уровня Y19, который по своим характеристикам напоминает гаджет Y17 Neo.

Здоровье Bloomberg: Китай заразил Россию свиным гриппом Год назад свиной грипп начал бушевать в Китае и теперь, возможно, перебрался из Поднебесной в Россию, то есть вернулся туда, откуда, предположительно, и пришел, пишет Bloomberg.

Политика Азербайджан вручил ноту протеста послу России МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Футбол Футболисты «Наполи» отказались общаться с прессой после матча ЛЧ Футболисты «Наполи» не стали давать комментарии журналистам после матча с «Зальцбургом» (1:1), который состоялся вчера в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка 46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.