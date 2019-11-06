Экономика
ИзвестияВ России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Согласно данным ведомства, с 14 по 21 октября стоимость гречки увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а с 30 сентября по 7 октября — на 1,4%.
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Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
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Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях
Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.
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Новинка получит более мощный мотор, улучшенную подвеску и механическую трансмиссию. BMW M2 CS 2020 года показали на официальных фотографиях.
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Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
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Росатом планирует создать отечественный квантовый компьютер
В госкорпорации Росатом приняли решение запустить проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
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Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
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Мысли о сексе склоняют человека ко лжи
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Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 14:55
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В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
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Мультсериал "Стражи", героями которого станут юнармейцы будущего, был представлен на выставках MIP Junior и MIPCOM в Каннах, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей.
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Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
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Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Газета.Ru 19:26
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Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
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Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
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