В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Согласно данным ведомства, с 14 по 21 октября стоимость гречки увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а с 30 сентября по 7 октября — на 1,4%.

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Политика Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.

Наука Радиус протона оказался меньше, чем считалось До 2010 года наиболее точные измерения радиуса протона производились двумя различными экспериментальными методами.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.

Гаджеты Lenovo One объединит Windows и Android Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.

Общество Россиян сочли неготовыми платить за перемены Большинство россиян (59 процентов) заявили, что считают перемены в стране необходимыми.

Гаджеты Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.

Авто Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS Новинка получит более мощный мотор, улучшенную подвеску и механическую трансмиссию. BMW M2 CS 2020 года показали на официальных фотографиях.

Политика Новак прокомментировал иск «Нафтогаза» к «Газпрому» Иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 млрд долларов прокомментировал министр энергетики РФ Александр Новак.

Происшествия Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.

Технологии Росатом планирует создать отечественный квантовый компьютер В госкорпорации Росатом приняли решение запустить проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.

Политика Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.

Футбол Представлен официальный мяч Евро-2020 Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Культура Мультсериал о юнармейцах будущего «Стражи» представили в Каннах Мультсериал "Стражи", героями которого станут юнармейцы будущего, был представлен на выставках MIP Junior и MIPCOM в Каннах, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей.

Политика Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.

Общество РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Общество Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.

Технологии Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.