Экономика

Piter.tvPiter.tvСтоимость гречки в РФ в октябре выросла на 7,3%

Увеличение стоимости гречки зафиксировали в 80 субъектах РФ. В 48 регионах цена увеличилась на 7,3%. Ранее в России цены на гречневую крупу с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.
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Стоимость гречки в России выросла на 7,3%

Московский Комсомолецвчера в 08:27

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Известиявчера в 09:39

Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре

RT на русскомвчера в 08:38

Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

ТАССвчера в 08:11

Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре

Реальное времявчера в 19:26

Алтайские фермеры винят переработчиков в резком подорожании гречки

ПолитСиб.Ру04 ноября в 20:45

Крупа подорожает на 25% без всякой причины

Наша версия04 ноября в 14:23
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Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Кино

Кристиан Бейл ради роли похудел на 18 килограммов

Кристиан Бейл ради роли британского гонщина Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" за несколько месяцев похудел на 18 килограммов, сообщает Variety.
РИА Новости вчера в 16:52
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия

Появилось видео с моментом подрыва автомобиля под Киевом

В сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля на Житомирской трассе под Киевом.
Газета.Ru вчера в 17:56
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Наука

Радиус протона оказался меньше, чем считалось

Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science вчера в 13:22
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ

Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

BFM.ru 02:35
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Здоровье

В Свердловской области создают единый референсный центр для онкологов

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также создают региональный центр лучевой терапии.
REGNUM 05 ноября в 11:14
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Экономика

Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Происшествия

В Уфе начали проверку после избиения до смерти мужчины у школы

Об избиении инвалида в ночь на 3 ноября в Кировском районе Уфы сообщили местные СМИ, которые уточнили, что причиной избиения стал отказ инвалида дать деньги пьяным мужчинам.
Российская газета 01:15
Политика

Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Политика

В ФСБ заявили об активизации попыток Запада расшатать ситуацию в СНГ

Западные страны активно пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
РИА Новости 03:28
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика

Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Происшествия

Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Космос

Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор

Популярная механика вчера в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
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