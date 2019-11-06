В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Согласно данным ведомства, с 14 по 21 октября стоимость гречки увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября — на 1,7%, а с 30 сентября по 7 октября — на 1,4%.

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Политика Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Технологии В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.

Политика Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Происшествия В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином Житель Нижнего Тагила, накопивший многомиллионный долг, угрожал поджечь горючую жидкость в присутствии пришедших выселять его приставов.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Наука Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.

Политика Азербайджан вручил ноту протеста послу России МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Культура Политолог с помощью анекдота без бороды тонко потроллил украинцев Напомним, что во Львовской области ранее ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Происшествия Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли Бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Андрей Супруненко опроверг показания генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о потере ребенка Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.

Гаджеты Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.