В России на утро 15 апреля зафиксировано 3388 новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как узнал Волжский.ру в федеральном оперштабе, общее число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 24490 человек. Случаи заболевания зафиксированы в 84 регионах страны.

В России стремительно растет число больных с коронавирусом

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