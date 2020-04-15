Общество
Волжский.руВ России стремительно растет число больных с коронавирусом
В России на утро 15 апреля зафиксировано 3388 новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как узнал Волжский.ру в федеральном оперштабе, общее число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 24490 человек. Случаи заболевания зафиксированы в 84 регионах страны.
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Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах
Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Рэйми имеет в виду момент в фильме с Тоби Магуайером, когда редактор The Daily Bugle Джей Джеймсон пытается придумать, как в СМИ назвать нового злодея Отто Октавиуса.
Киноафиша России 03:47
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
Здоровье
Попова назвала число бессимптомных носителей коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в среднем около 30% болеют коронавирусом без симптомов.
Газета.Ru 03:43
Хоккей
У нападающего «Ак Барса» Глухова родилась дочь
Как сообщает официальный твиттер казанского клуба, у форварда родилась дочь, которую назвали Александрой.
Sport24.ru 04:17
Общество
Коронавирус охватил 19 районов Нижегородской области
Наибольшее количество заболевших людей, 213 человек, зафиксировали непосредственно в Нижнем Новгороде, на втором месте по количеству случаев COVID-19 находится Павловский район с 22 заболевшими жителями.
RuNews24.ru вчера в 09:05
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах.
Афиша Daily 03:39
Армия и оружие
Бомбардировщики Су-24М готовятся к параду Победы в Волгограде
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного военного округа, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к подготовке воздушной части военного парада.
Волжский.ру 04:53
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции
На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей.
ГТРК Самара 03:29
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Происшествия
В Пермском крае число заболевших коронавирусом выросло до 114
На 15 апреля общее число выявленных в Пермском крае случаев достигло 114.
Business Class (Пермь) 03:56
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Энергетика
МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.
RT на русском 05:08
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Футбол
Большое интервью Сердара Таски. Про «Спартак», Карреру и Федуна
Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент «Спартака» также общался и с тренером — каких игроков он хочет видеть на следующий сезон.
Матч ТВ 02:55
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09