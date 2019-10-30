Армия и оружие
ПрофильВ России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
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с чего всё началось
Сегодня в частях и на кораблях Военно-морского флота России профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. 30 октября – День моряка-надводника В этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.Красная звездавчера в 17:03
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Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Российская газета 05:44
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Политика
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Наука
Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Goroday.ru 28 октября в 18:41
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Политика
Зеленский заявил, что Украине нужен мир в Донбассе на ее условиях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир в Донбассе на ее условиях и для этого нужна сильная переговорная позиция.
ТАСС 05:42
Политика
Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе
По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
News-24.ru 05:48
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Газета.Ru 06:05
Общество
«Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве
Выдача препарата "Фризиум" для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в страну партии началась в Москве.
Газета.Ru 05:51
Экономика
AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет
Выручка AMD по кварталам за последние два года Операционная прибыль компании выросла до $186 млн.
CNews 05:34
Кино
Иван Охлобыстин рассказал о своей роли в новом сериале «Полярный»
Вечерний курьер 06:15
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 06:18
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом
Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости 04:34
Политика
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
RT на русском 05:54
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
Российская газета 02:46
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00