Сегодня в частях и на кораблях Военно-морского флота России профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. 30 октября – День моряка-надводника В этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.

с чего всё началось

В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.

В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

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