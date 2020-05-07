Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

с чего всё началось

Со вторника, 12 мая, все российские суды переходят на обычный график работы. Об этом стало известно из писем председателям судов за подписью гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева.

С 12 мая все суды в России возобновляют работу

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