Общество

РидусРидусГИБДД впервые собрала больше 100 млрд рублей штрафов за год

Государственная инспекция безопасности дорожного движения по итогам 2019 года собрала рекордную в своей истории сумму штрафов за нарушение правил движения - свыше 106,5 млрд рублей. Это на 8,6% больше, чем заплатили неаккуратные водители и пешеходы в 2018 году.
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с чего всё началось

В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.
РИА Новостивчера в 15:01

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Ловушки ради прибыли частных компаний: о штрафах за превышение скорости

REGNUM04:35

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году превысила 106 млрд руб

РБКвчера в 17:21

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Известиявчера в 16:11

Россияне в 2019 году нарушили ПДД на 106,5 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 16:37

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году составила более 106 млрд рублей

ТАССвчера в 15:53

В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

РИА Новостивчера в 15:01

За что и как штрафовали водителей в 2019 году

Коммерсантъвчера в 14:30
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
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Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Армия и оружие

В Анкаре усилили охрану посольства России

Ранее Анкара заявила о гибели 33 военных в провинции Идлиб при воздушной атаке сирийской армии.
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Общество

Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Интерфакс вчера в 15:33
Происшествия

В роддом в Братске подкинули сумку с новорожденным ребенком

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Обновление Android 10 привело к поломке смартфонов Xiaomi

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi 8 рассказали о том, что у них после обновления Android 10 перестал грузиться рабочий стол.
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Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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Белорусские НПЗ переработают в марте около 1 млн тонн нефти

Объем переработки нефти в марте на двух белорусских НПЗ составит около 1 млн тонн, что примерно будет соответствовать объемам переработки сырья в январе и феврале.
ТАСС 02:50
Армия и оружие

Лавров выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Турции после гибели военных в Сирийской Арабской Республике.
Life.ru 05:14
Армия и оружие

В Арктике размещена еще одна российская дивизия ПВО

Вооруженными силами России на территории Арктики в составе Северного флота была сформирована еще одна дивизия противовоздушной обороны.
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Кино

На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»

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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Кино

Сериал «Ривердейл» покинут Скит Ульрих и Марисоль Николс

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Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
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Политика

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Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 14:12
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Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Орден Почёта станет третьей крупной наградой белгородского сенатора.
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Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Lenta.ru 04:21
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
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Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
ТАСС 03:47
Футбол

Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа

Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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В ВОЗ одобрили агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной органищации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом, передаёт «РИА Новости».
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Общество

Счета государственной телекомпании Украины арестованы

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы из-за долга в размере более 10 млн евро перед телеканалом «Евроньюс».
Взгляд.ру 05:14
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