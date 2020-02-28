Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.

с чего всё началось

Государственная инспекция безопасности дорожного движения по итогам 2019 года собрала рекордную в своей истории сумму штрафов за нарушение правил движения - свыше 106,5 млрд рублей. Это на 8,6% больше, чем заплатили неаккуратные водители и пешеходы в 2018 году.

ГИБДД впервые собрала больше 100 млрд рублей штрафов за год

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