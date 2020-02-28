Общество
Transport-news.ruВ России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд руб. за год
Общая сумма штрафов, выписанных автомобилистам в 2019 году, превысила 106 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Госавтоинспекции. Согласно этим данным, всего в прошлом году сотрудники ГИБДД составили 142 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД.
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с чего всё началось
Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.РИА Новостивчера в 15:01
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