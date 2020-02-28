Общество

Transport-news.ruTransport-news.ruВ России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд руб. за год

Общая сумма штрафов, выписанных автомобилистам в 2019 году, превысила 106 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Госавтоинспекции. Согласно этим данным, всего в прошлом году сотрудники ГИБДД составили 142 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД.
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В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.
РИА Новостивчера в 15:01

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Ловушки ради прибыли частных компаний: о штрафах за превышение скорости

REGNUM04:35

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году превысила 106 млрд руб

РБКвчера в 17:21

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Известиявчера в 16:11

Россияне в 2019 году нарушили ПДД на 106,5 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 16:37

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году составила более 106 млрд рублей

ТАССвчера в 15:53

В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

РИА Новостивчера в 15:01

За что и как штрафовали водителей в 2019 году

Коммерсантъвчера в 14:30
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Экономика

Банк России оценил риски из-за ситуации с коронавирусом

В Банке России заявили, что ситуация с коронавирусом создает риск того, что российская экономика не достигнет прогнозируемых 1,5-2% ВВП.
РЕН ТВ 09:43
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
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Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
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Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Происшествия

Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

Газета.Ru 08:11
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС вчера в 09:45
Здоровье

Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Live24 вчера в 03:46
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Экономика

И так все дорого. Гаврилечко объяснил, почему на Украине не будет взрывного роста цен

Эксперт отметил, что почти все пищевые продукты на украинском рынке уже достигли ценового паритета с ближайшими зарубежными соседями украинского государства, так что по сравнению с нынешней ситуацией взрывного роста цен на продукты питания не будет.
Украина.ру 05:00
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Общество

ЦИК упразднил свой Научно-экспертный совет

Глава Центризбиркома Элла Памфилова упразднила Научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе (77 человек) и Экспертно-консультативную группу (4 человека).
Коммерсантъ 06:46
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Общество

Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

REGNUM 09:08
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета вчера в 03:14
Футбол

Кокорин надеется сыграть за сборную России на Евро-2020

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды доиграет сезон в «Сочи», намерен вернуться в сборную России и сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
МР7.ру 08:36
Политика

Парламент Ирана приостановит работу из-за коронавируса

Иранский парламент решил приостановить работу из-за распространения в стране коронавируса, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.
Компания 09:45
Армия и оружие

Сирия нанесла авиаудар по турецким военным в Идлибе

В Анкаре заявили, что их войска попали под обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
ТВ Центр 00:21
Происшествия

Москвичка случайно убила сына-инвалида за отказ учить математику

На юго-западе Москвы 39-летняя женщина за нежелание учить математику ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь, после чего ребенок скончался, передает mk.ru.
Газета.Ru 09:07
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Происшествия

В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
РБК 09:37
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
РИА Новости 05:22
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.
Матч ТВ вчера в 14:28
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие

Израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии

Ikhbariya сообщает, что «вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот».
Взгляд.ру вчера в 18:29
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