Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.

с чего всё началось

Общая сумма штрафов, выписанных автомобилистам в 2019 году, превысила 106 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Госавтоинспекции. Согласно этим данным, всего в прошлом году сотрудники ГИБДД составили 142 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД.

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд руб. за год

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