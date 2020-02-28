Общество
Российская газетаВ России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей. Однако правонарушители выплатили лишь 68 миллиардов рублей. Об этом говорится в разделе статистических данных "Показатели состояния безопасности дорожного движения" ГИБДД РФ.
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с чего всё началось
Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.РИА Новостивчера в 15:01
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