Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.

с чего всё началось

Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей. Однако правонарушители выплатили лишь 68 миллиардов рублей. Об этом говорится в разделе статистических данных "Показатели состояния безопасности дорожного движения" ГИБДД РФ.

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

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