Финансы
АБНВ России существенно вырос средний срок ипотеки
В 2019 году средний срок, на который россияне оформляли ипотечный кредит, составил 17 лет. При этом в 2018 году средний срок ипотеки равнялся 14 годам.
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Исследование: Россияне за восемь месяцев взяли на 13,5% меньше ипотечных кредитов
ПРАЙМ28 сентября в 20:15
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ProstoProSport 06:50
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Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
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Вести.Ru 04:27
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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Политика
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В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
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