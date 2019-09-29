Финансы

АБНАБНВ России существенно вырос средний срок ипотеки

В 2019 году средний срок, на который россияне оформляли ипотечный кредит, составил 17 лет. При этом в 2018 году средний срок ипотеки равнялся 14 годам.
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
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«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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