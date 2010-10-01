Коронавирус
News.ruВ России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 9709
За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших коронавирусом во всех регионах страны. При этом в 42,4% у инфицированных не было клинических проявлений COVID-19. Больше всего новых заражённых в Москве — 3855 человек.
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Общество
Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:55
Недвижимость
Аренда квартиры: какие проблемы возникают при найме жилья
Рассказываем, какие проблемы могут возникнуть при аренде жилья и как обезопасить себя от них.
РБК 02:35
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют права.
Lenta.ru 03:13
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 15 мая в 06:42
Происшествия
В Москве поезд насмерть сбил мужчину
Мужчина погиб, попав под поезд в Москве, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 04:16
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
В России за сутки после коронавируса выздоровели 4207 человек
За весь период выздоровели 67 373 человека, отметили там. Накануне сообщалось о выздоровлении после коронавируса 4940 человек.
RT на русском 03:57
Музыка
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 00:23
Общество
Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен
«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов – как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа – как единственную форму государственной итоговой аттестации», – сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Взгляд.ру 04:37
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
Дни24 вчера в 04:17
Здоровье
Минздрав Челябинской области сообщил о 97 новых случаях коронавируса
В результате общее число заболевших достигло 1706 человек. Также за сутки скончалось два пациента с ковидной пневмонией.
Правда УрФО 03:21
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Авто
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage
Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
Новые автомобили вчера в 01:59
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 мая в 00:59
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Здоровье
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
РИА Новости вчера в 22:47
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Наука
Мозг может видеть буквы вслепую
Электроды включались все сразу, но мозг в результате видел не букву, а какое-то размытое облако, в котором трудно было вычленить конкретный образ.
Наука и жизнь 01:00
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства.
Российская газета 04:07