Экономика
Газета КемероваВ России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее поставщикам коммунальных услуг включать в тарифы ЖКХ затраты на оплату банковских комиссий.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.Областная газета13 сентября в 03:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 13 сентября в 03:07
Экономика
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Экономика
ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.
Народные новости 13 сентября в 05:42
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Религия
Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ
В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
Российская газета вчера в 09:24
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Ангарске увеличилось до 12
Число пострадавших при взрыве в пятиэтажном доме Ангарска Иркутской области увеличилось до 12 человек.
Российская газета 04:37
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Технологии
Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Футбол
Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
Спорт день за днем вчера в 13:46
Энергетика
Госдума поддержала льготы для крупных нефтяных компаний
На сентябрьской сессии Государственной думы депутаты проголосовали за поправки, которые позволят крупным компаниям (таким как «Газпром» и «Роснефть») не платить вывозную пошлину с нефти, добытой на восьми сибирских месторождениях.
НДН.инфо 13 сентября в 01:03
Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.
StarHit.ru 08:30
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Наука
«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта
Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия 13 сентября в 07:11
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru вчера в 11:56
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Футбол
«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
LiveSport.ru 09:01
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Энергетика
В Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча
После нападения дронов на НПЗ добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась в два раза.
Росбалт вчера в 19:46
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
NewInform 17:18
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс 13 сентября в 05:41