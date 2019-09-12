Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее поставщикам коммунальных услуг включать в тарифы ЖКХ затраты на оплату банковских комиссий.
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете
" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
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