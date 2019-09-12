с чего всё началось

Экономика Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.

Экономика Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

Экономика ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.

Футбол «Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами «Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».

Религия Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Ангарске увеличилось до 12 Число пострадавших при взрыве в пятиэтажном доме Ангарска Иркутской области увеличилось до 12 человек.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.

Технологии Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Энергетика Госдума поддержала льготы для крупных нефтяных компаний На сентябрьской сессии Государственной думы депутаты проголосовали за поправки, которые позволят крупным компаниям (таким как «Газпром» и «Роснефть») не платить вывозную пошлину с нефти, добытой на восьми сибирских месторождениях.

Шоу-бизнес Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.

Волейбол Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.

Наука «ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.

Шоу-бизнес Гузеева похудела и перекрасила волосы За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.

Экономика Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Энергетика В Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча После нападения дронов на НПЗ добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась в два раза.

Баскетбол Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.