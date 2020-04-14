Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.

с чего всё началось

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

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