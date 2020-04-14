Экономика
РИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
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с чего всё началось
Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.TelecomDailyвчера в 19:16
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Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был.
Мойка78 05:56
Общество
ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Происшествия
В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Политика
Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ
Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.
REGNUM 05:07
Авто
В России массово дорожают автомобили
Как пишет "Коммерсант", снижение спроса из-за пандемии коронавируса не послужило стоп-фактором для роста цен на автомобили.
ПРАЙМ 02:17
Шоу-бизнес
Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты
Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Технологии
Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500
Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.
iXBT.com вчера в 23:45
Общество
В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 07:08
Происшествия
В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Единоборства
Гэтжи: хочу увидеть бой Хабиб — Фергюсон
Гэтжи выразил надежду, что бой Хабиба и Тони всё-таки состоится, а он подерётся с Конором Макгрегором, после чего победители сойдутся в очном противостоянии.
Чемпионат 07:02
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Общество
В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55
Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество
Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах
На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Общество
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров.
Российская газета 06:19
Общество
Вирусологи оценили сроки появления вакцины от коронавируса
Российские вирусологи и эксперты в области медицины оценили сроки появления вакцины от коронавирусной инфекции.
Online47.ru вчера в 21:56
Общество
Туротрасль РФ начнет выходить на докризисный уровень через полгода
Туристическая отрасль России начнет выходить на докризисный уровень минимум спустя шесть месяцев после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:59
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Происшествия
К админу «Омбудсмена полиции» пришли с обысками
В квартире автора Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова проводятся обыски.
Известия 02:03
Общество
В центре Москвы забетонировали кафе, работавшее в карантин
У двери одного из столичных кафе, которое работало, несмотря на режим изоляции в Москве, поставили бетонные блоки.
Росбалт 07:47
Энергетика
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47