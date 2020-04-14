Экономика
Газета.RuВ России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%
Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily. Агентство опросило топ-менеджеров операторских компаний в 15 городах России. Из них 84% заявили, что в текущем году можно ожидать рост цен на 10-15% и более.
Читать в источнике
Оценить3,9K
с чего всё началось
Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.TelecomDailyвчера в 19:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
Происшествия
Коронавирус в Минусинске: первый случай официально подтвержден
Письмо гласит, что в Минусинске 14 апреля официально подтвержден случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд.Инфо 22:37
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Общество
Число заражённых коронавирусом в США превысило 600 тысяч
Более 46 тысяч человек выздоровели. Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавируса в США превысило 25 тысяч.
RT на русском 19:48
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Происшествия
Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии
Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Авто
В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta
Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe 11:40
Общество
Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается
По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
Братская Студия Телевидения 06:54
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Здоровье
Российские эпидемиологи провели консультации с сербскими медиками
Военные медики провели консультации с сербскими коллегами в военном госпитале и клиническом центре города Нови-Сад, геронтологическом центре города Ниш, центре здоровья и больнице населенного пункта Заечар.
РЕН ТВ 23:01
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Здоровье
Зафиксирован случай заражения коронавирусом от трупа человека
Заражение коронавирусом произошло у судмедэксперта при вскрытии тела умершего человека в Таиланде, 11 апреля сообщает американское издание «Журнал судебной медицины».
ИА Красная Весна 16:22
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
Пятый канал вчера в 23:48
Экономика
Экономические последствия коронавируса будут сопоставимы с мировой войной
Вся мировая экономика одновременно пострадала из-за серьезного коллапса, который не похож ни на один другой кризис со времен Второй мировой войны.
Profinance.ru 05:18
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Здоровье
В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом
В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Игры
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Космос
«Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников
Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.
Ридус 12 апреля в 11:42