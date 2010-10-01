Коронавирус

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ России третий день подряд выявляют больше 10 тысяч случаев COVID-19

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За день заражения коронавирусом выявили в 83 регионах. С начала эпидемии число зараженных выросло до 155 370 человек, а количество умерших от COVID-19 — до 1451. По числу новых заражений по-прежнему лидируют Москва (+5714 за сутки), Подмосковье (+822) и Петербург (+226).
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