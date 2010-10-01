Коронавирус
Телеканал RTVIВ России третий день подряд выявляют больше 10 тысяч случаев COVID-19
За день заражения коронавирусом выявили в 83 регионах. С начала эпидемии число зараженных выросло до 155 370 человек, а количество умерших от COVID-19 — до 1451. По числу новых заражений по-прежнему лидируют Москва (+5714 за сутки), Подмосковье (+822) и Петербург (+226).
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Общество
В России трое журналистов умерли от коронавируса с начала пандемии
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что с начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире от инфекции скончались 55 журналистов в 23 странах.
Московский Комсомолец 06:02
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Дочь Шойгу показала редкие семейные фото с отцом
Ксения Шойгу - младшая дочь министра обороны России - поздравила свою старшую сестру с днем рождения.
Московский Комсомолец 03:59
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
Происшествия
Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив
В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета 05:49
Общество
В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи
Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
Экономика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберту Авдоляну, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Политика
В Германии объявили в международный розыск российского хакера
В Германии выдали ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина. По версии немцев, он участвовал в кибернатаке на Бундестаг в 2015 году.
Комсомольская правда 05:50
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен
Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
НТВ 03:15
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку Подростка обвинили в неуважении к национальной символике государства.
Экспресс газета 04:18
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Авто
Составлен рейтинг самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 00:36
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35