С 1 декабря в России расширился список запрещённых сильнодействующих препаратов. Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Футбол В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака» Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.

Здоровье Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом В это воскресенье, 1 декабря, Россия, как и остальные страны, отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден еще более двух десятков лет тому назад с целью привлечения общественного внимания к проблеме распространения этого заболевания.

Общество Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом Французское издание Le Monde выложило аналитическую статью, в которой говорится о том, что Россия сумела одержать верх над алкоголизмом.

Экономика Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».