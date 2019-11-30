Общество

RT на русскомRT на русскомВ России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

С 1 декабря в России расширился список запрещённых сильнодействующих препаратов. Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Эксперт прокомментировал расширение списка сильнодействующих веществ

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