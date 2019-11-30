Общество
RT на русскомВ России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
С 1 декабря в России расширился список запрещённых сильнодействующих препаратов. Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Происшествия
Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге
Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Спорт
Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Технологии
Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Футбол
Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Здоровье
Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом
В это воскресенье, 1 декабря, Россия, как и остальные страны, отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден еще более двух десятков лет тому назад с целью привлечения общественного внимания к проблеме распространения этого заболевания.
Общество
Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом
Французское издание Le Monde выложило аналитическую статью, в которой говорится о том, что Россия сумела одержать верх над алкоголизмом.
Футбол
Россия узнала всех своих соперников по группе на Евро-2020
По итогам жеребьевки сборная России узнала всех своих соперников по группе.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Наука
Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам
Помимо уровня сахара в крови, новые биосенсоры могут измерять уровни алкоголя в крови и витаминов, пишет «Хайтек».
Финансы
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Гаджеты
Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Хоккей
Российский хоккеист был уволен из команды из-за роскошной жены-канадки
23-летнего Никиту Щербака уволили из хоккейного клуба «Авангард». Поводом для этого стала его соблазнительная жена Лорен.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.