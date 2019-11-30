Общество

RT на русскомRT на русскомВ России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

С 1 декабря в России расширился список запрещённых сильнодействующих препаратов. Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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В России расширили список сильнодействующих веществ

Газета.Ru03:32

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Lenta.ruвчера в 16:08

В России расширили список сильнодействующих веществ

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Три жизненно необходимых лекарства признали «аптечными наркотиками»

РБКвчера в 18:52

В России расширили список сильнодействующих веществ

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Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Известиявчера в 17:24

Внесение трех препаратов в список «аптечных наркотиков» объяснили

Телеканал 360°02:14
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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

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