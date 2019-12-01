Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика". Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев. Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид.

с чего всё началось

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами. Дополненный список будет учитываться правоохранителями с 1 декабря 2019 года.

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

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