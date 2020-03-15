Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России трое человек заразились коронавирусом внутри страны

Три случая заражения коронавирусом связаны с контактами внутри страны, они не являются завозными. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в России достигло 59. За последние сутки у граждан РФ зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции.
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Трое россиян заразились COVID-19 от ранее заболевших

Коммерсантъ06:11

Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны

РИА Новости06:08

Стало известно о заражении троих россиян коронавирусом внутри страны

Lenta.ru05:13

Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны. Они не выезжали за рубеж

Телеканал 360°05:42

Власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом внутри России

РБК05:41

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

RT на русском05:16

Трое пациентов с коронавирусом заразились в России

Интерфакс05:43
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Общество

В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
Lenta.ru 06:05
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В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ

Российская газета 08:54
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Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
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Little Big представила песню для «Евровидения»

Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
ТАСС 12 марта в 16:47
Здоровье

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Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Независимый публицист вчера в 22:55
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Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Известия 08:18
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 04:02
Футбол

Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

Бомбардир.ру 07:18
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Общество

В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу

Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.
Урал-пресс-информ 08:13
Политика

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, благодаря этому Путин сможет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Вести.Ru 06:20
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Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Политика

Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:58
Армия и оружие

Спрятанная война: кем были первые нижегородцы, погибшие в Афганистане

Афганистан если где и мелькал, то только в газетных сообщениях о международном положении, да и в выступлениях лекторов, доводивших до трудовых и учебных коллективов нужную политинформацию.
Нижегородская Правда 13 марта в 09:35
Политика

Австрия запретит въезд из России и ряда других стран

Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:10
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Японский автогигант Honda сообщил о начале продаж обновленного кроссовера Breeze еще с конца прошлого года.
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым процессором

По мнению экспертов, Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым чипом в истории компьютерной индустрии.
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Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ вчера в 11:40
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Названа причина госпитализации Арсения Яценюка

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
РИА Новости 08:50
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 06:34
Происшествия

Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку

Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Lenta.ru 08:48
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В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
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Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
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Матч молодежных команд РПЛ в Тамбове завершился массовой дракой

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Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 вчера в 01:08
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