Коронавирус
Российская газетаВ России трое человек заразились коронавирусом внутри страны
Три случая заражения коронавирусом связаны с контактами внутри страны, они не являются завозными. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в России достигло 59. За последние сутки у граждан РФ зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции.
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Общество
В Госдуме увидели пользу в коронавирусе
Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
Футбол
В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Футбол
Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу
Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.
Политика
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, благодаря этому Путин сможет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Армия и оружие
Спрятанная война: кем были первые нижегородцы, погибшие в Афганистане
Афганистан если где и мелькал, то только в газетных сообщениях о международном положении, да и в выступлениях лекторов, доводивших до трудовых и учебных коллективов нужную политинформацию.
Политика
Австрия запретит въезд из России и ряда других стран
Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японский автогигант Honda сообщил о начале продаж обновленного кроссовера Breeze еще с конца прошлого года.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Гаджеты
Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым процессором
По мнению экспертов, Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым чипом в истории компьютерной индустрии.
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Общество
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Авто
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.