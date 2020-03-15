Три случая заражения коронавирусом связаны с контактами внутри страны, они не являются завозными. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в России достигло 59. За последние сутки у граждан РФ зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции.

В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны

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